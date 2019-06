Stjørdals-kunstneren selger over hele verden, men her vet folk knapt hvem hun er

Reginiussen-brødrene topper scoringslista: – Jeg liker ikke helt at Mads har et mål mer enn meg

To menn sloss ved utested - mann ble bortvist fra sentrum

Mann utsatt for grov vold på Tiller

Saken oppdateres.

- Klokka 11.40 fikk vi melding om at en person hadde blitt slått i hodet med brannslukningsapparat på Geita camping i Orkanger. Da vi kom til stedet var det rolig, men gjerningsmannen i 40-årene ble med oss tilbake. Det ble meldt at mannen som ble slått fikk kutt, men noe mer om helsetilstanden vet jeg ikke, sier operasjonsleder Trond Hangaas, som sier at det var alkohol inne i bildet.