- De hører hjemme i Trondheim

Det sier Tone Jøssund, Isabell Buvik og Gry Camilla Tingstad. De var tre av omlag 50 personer som hadde møtt frem utenfor Sentrum politistasjon i Trondheim lørdag, for å vise sin motstand mot at Abbasi-familien natt til lørdag ble hentet av politiet for så å tvangssendes til Afghanistan.