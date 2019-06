Mann pågrepet etter slagsmål

Flere Birken-løpere taklet ikke varmen - sendt til sykehus for behandling

Saken oppdateres.

Politiet fikk først melding om at en person hadde måttet flykte fra en adresse på Heimdal etter at han ble truet med vold. Meldingen kom inn 01.00 natt til søndag.

- Da en politipatrulje kom til stedet 01.12 fant de en mann som hadde fått juling av noen som hadde dukket opp på døra hans, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

En person hadde fått et kutt over øyet og blødde etter å ha blitt kastet inn i en verandadør, slik at vinduet ble knust.

Både den skadde, en mann i førtiårene, og den mistenkte gjerningsmannen, var polakker. Operasjonslederen forteller at det ble vurdert om vedkommende som var skadet trengte helsehjelp, men mannen ønsket ikke dette.

- Språkproblemer var en utfordring for å få klarhet i hva som hadde skjedd, sier Handegard.

Det ble tatt bilder av de to involverte. Den andre mannen, en mann født i 1980, ble tatt med inn til politihuset. Søndag morgen sitter han fortsatt i arresten.

- En person ble inntransportert. Det er ennå ikke tatt avhør av vedkommende på grunn av språkproblemer, sier Handegard.