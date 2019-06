- Sender Ehsan Abbasi (16) og søsknene til Afghanistan uten moren

RBKs målfest mot Vålerenga: Her gir de Eggen enda mer å juble for

Saken oppdateres.

I en sms skriver Politiets utlendingsenhet (PU) søndag kveld til Adresseavisen at de nå returnerer Atefa Rezaie på grunn av svekket helsetilstand:

- Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt. To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan, skriver Daniel Dragset, kommunikasjonsrådgiver i PU.

Han legger til at politiet har ingen ytterligere kommentarer søndag kveld.

Uforsvarlig å splitte familien

Lørdag ble familien Abbasi med Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie sendt ut av landet fra Røros flyplass.

Da de mellomlandet i Istanbul lørdag var mors helsetilstand så dårlig at familien ikke ble sendt videre til Kabul. Søndag kveld har familiens advokat fått ny beskjed fra politiet:

- Mors helsetilstand er ikke bedret. Det er besluttet at hun returneres til Norge. Uttransporteringen av barna skal gjennomføres som planlagt, skriver Vatne i en SMS til Adresseavisen.

Advokaten mener det er uforsvarlig å fortsette utsendingen.

- Å sende en mindreårig gutt til Afghanistan uten en forelder er uansvarlig, sier Vatne.

Han prøver nå å få kontakt med familien.

Det var PU som orienterte Vatne om deres beslutning søndag kveld i 20.30-tiden.

Reagerer på splitting av familien

Støttegruppa for Abbasi-familien reagerer sterkt på at familien nå blir splittet.

- At mor faller i koma er en tilstand som er godt dokumentert av helsevesenet over flere år. At norske myndigheter likevel satser på at dette ikke skal skje, er et grelt eksempel på at de handler mot bedre viten, sier Einar Vegge, som mener dette bryter med menneskerettighetene og barnekonvensjonen.

Inger Lise Norum i Støttegruppa sier til Adresseavisen at myndighetene nå velger å sende barna til Atefa til Afghanistan uten henne, er en handling som vil få henne til å bryte helt sammen.

De to yngste barna Taibeh (20) og Ehsan (16) har aldri vært i Afghanistan. De ble født i Iran. Familien flyktet fra Afghanistan da broren Yasin (22) var to år.

Amnesty reagerer

- Dette er jo en ren prinsippsak og en tvangs-utkastelse med mennesker som aldri har bodd i Afghanistan. Det er jo i strid med prinsippet om å ikke sende tilbake folk til et land det er farlig å være i. Sannsynligvis er de traumatiserte, og dette er i strid mot barnets beste i barnekonvensjonen. Jeg har nesten ikke ord, sier Tove Paasche, regionleder for Amnesty i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tilføyer:

- Det å la barna nå bli overlatt til seg selv, det er helt ekstremt, sier Paasche.

Nylig mottok de fire i familien Abbasi et nytt avslag om opphold i Norge fra Utlendingsnemnda (UNE). Familien fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ville ikke behandle anken.