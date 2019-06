Politiet bekrefter at Abbasi-barnas mor ble fraktet til Tyrkia i bevisstløs tilstand

Trump anklager New York Times for forræderi

Politisjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon bekrefter det samme til Adresseavisen mandag formiddag.

Bevisstløs tilstand

Adresseavisen var søndag kveld i kontakt med PU angående uttrasporteringen av Rezaie. De velger å svare på spørsmålene gjennom å publisere en egen sak på sine nettsider.

- Atefa Rezaie og hennes tre barn Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi ankom lørdag kveld Istanbul, hvor de etter planen skulle videre med rutefly til Kabul like før midnatt norsk tid. Dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av Atefa Rezaies svekkede helsetilstand. Rezaie gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokken fem. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul, skriver PU.

Politiets utlendingsenhet (PU) var på forhånd kjent med Rezaies helsehistorikk som kunne medføre at hun går inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode.

Nordtvedt svarer det samme, på spørsmål fra Adresseavisen:

- Det er riktig at hun fremsto som bevisstløs under pågripelsen natt til lørdag.

Helsepersonell var med på turen

Ifølge PU var helsepersonell derfor med på turen.

- Vi hadde derfor med én lege og én sykepleier ved pågripelsen. Disse ga henne fortløpende medisinsk oppfølging underveis fra pågripelsestidspunktet, under transport med bil til Røros og deretter under flyvningen til Oslo lufthavn. Flyvningen fra Røros til Oslo ble foretatt med innleid charterfly.

Det ble også gjort en «fit for flight»-vurdering av Rezaie før avgang fra Røros, med tanke på om det var medisinsk forsvarlig å la henne bli med på flyvningen.

Ifølge PU ble det ved ankomst Oslo lufthavn foretatt en ny vurdering.

- Denne ble gjort i samråd med en annen lege. Det var denne legen som fulgte med videre på transporten, mens legen og sykepleieren som var til stede ved pågripelsen ikke ble med videre. Flyvningen fra Oslo til Istanbul ble foretatt med det samme innleide charterflyet.

Videre transport til Kabul

Ifølge PU tok de i Istanbul kontakt på flyplassen med det aktuelle flyselskapet som skulle fly personene og PUs personell videre til Kabul.

- Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere Rezaie videre til Kabul i hennes daværende tilstand.

Det ble besluttet å forsøke ny uttransportering med rutefly. I påvente av denne ble personene innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul.

Legen hadde i denne perioden observert enkelte forbedringer i tilstanden til Rezaie.

Transport tilbake til Oslo

Ifølge PU ble tilstanden til Rezaie ble søndag ettermiddag likevel vurdert til ikke å være tilstrekkelig god til at forsøk på transport til Kabul kunne gjennomføres.

- Det ble derfor besluttet å fly Rezaie tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom Norge i går kveld, og følges nå tett opp av helsevesenet, står det.

- Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

Men uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt.

- To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan. PU kan bekrefte når personene er blitt akseptert tilbake til Afghanistan, eventuelt om uttransporteringen avbrytes, står det videre.