Varsler flere Abbasi-demonstrasjoner i Trondheim

Saken oppdateres.

- Markeringen vi arrangerte lørdag var høyst improvisert, for vi visste jo ingenting om at de skulle kastes ut i helga. Nå vil vi lage noe langt større og mer planlagt. Vi har søkt om å få arrangere i Tordenskioldsparken og nå jobber vi med artister, forteller Lars Korsnes som har jobbet for at Abbasi-familien skal få bli i Trondheim.

Han opplyser at venneforeninga til Abbasi og Thora Storm-elever som arrangerte konserten og demonstrasjonen i fjor igjen står i bresjen for demonstrasjonene. Demonstrasjonen er varslet onsdag klokken 17.00.

SV, AUF, De grønne, Rødt og Utdanningsforbundet har meldt at de vil delta.

- Det er så mye som mobiliserer med denne saken. Ikke minst det siste vi får høre nå at mora er sendt ut av landet i bevisstløs tilstand, sier en opprørt Korsnes.

Hjertemarsj på Thora Storm tirsdag

- Elevrådet på skolen har i dag besluttet å avlyse skolens Sommeraktivitetsdag til Rønningen, istedenfor arrangerer skoleledelsen og elevrådet en hjertemarsj for å vise solidaritet, empati og medfølelse med Abbasi familien. Spesielt med tanke på at Taibeh Abbasi var skoleelev blant våre elever, skriver Leon Bafondoko i en sms til Adresseavisen. Han har vært prosjektansvarlig for sosiale tiltak ved skolen.

Det blir hjerteaksjon og foredrag om menneskerettigheter/konflikten i Afghanistan for alle våre elever tirsdag 18. juni klokken 10.00, forteller han.