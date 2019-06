Over 700 elever gikk i tog for Abbasi-familien

To trakk seg etter at Giske ble valgt til leder

Saken oppdateres.

Toget med mellom 700 og 800 personer gikk fra skolen klokka 11.30 tirsdag formiddag. Med hjerteplakater og hashtaggen #abbasistays viste medelevene sin støtte til Abbasi-familien, som ble uttransportert fra Norge lørdag. De gikk hjertepromenaden med hjerte-skilt for å vise solidaritet.

Ved midnatt mandag offentliggjorde politiet at Abbasi-familien likevel ikke skal sendes til Afghanistan, og at de skal returneres til Norge så fort som mulig.

Elevenes initiativ

- Egentlig skulle elevene ha aktivitetsdag i dag, men de tok kontakt med lærerne og sa de ønsket en markering. Det var lærerne positive til. Taibeh gikk på skolen i fjor, og de elevene er også invitert, opplyste rådgiver Bente Skage ved skolen.

Hele skolen var invitert. Bare noen få elever som har eksamensforberedelser, varslet at de ikke kunne komme.

- Trist

- Jeg er veldig trist. Det er forferdelig at de blir sendt til et land der de ikke har et nettverk, og i tillegg blir skilt fra mammaen sin, sa Jihan Sido, som er en venninne av Taibeh. Hun er selv flyktning, og mener at det ikke er trygt å sende familien til Afghanistan.

- Taibeh er veldig hyggelig, var alltid spudlende, og spurte alltid folk hvordan det gikk. Hun var kul å prate med og er modig. Men jeg merket at hun var stresset over hvordan framtida vil bli, sa Sido, som er imponert over hvordan norske ungdommer støtter opp om familien.

Lærer: Ønsker at de skal tilbake

Maja Myrvold har vært Yasin Abbasis kontaktlærer i tre år. Hun forteller om en positiv og ambisiøs gutt, som har hatt det vanskelig i det siste etter flere forsøk på utsendelse.

- Dette må ha vært en stor påkjenning, sier læreren, som mener politiske endringer må til i framtida.

- Jeg ønsker av hele mitt hjerte at de skal tilbake til Norge, hele familien, sier Myrvold til Adresseavisen.