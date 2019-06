Stoppet retur fordi Abbasi-familien ikke var samlet

Over 700 elever gikk i tog for Abbasi-familien

To trakk seg etter at Giske ble valgt til leder

Over 700 elever gikk i tog for Abbasi-familien

Saken oppdateres.

Det bekrefter Politiets utlendingsenhet (PU) i en pressemelding tirsdag.

Norske myndigheters vurdering var at de tre søsknene kunne bli uttransportert til Kabul uten mor på grunn av at to av de er myndige.

- I denne saken ble det vurdert at 22-årige Yasin Abbasi kunne være omsorgsperson for hans 16-årige bror Ehsan. Dette var ett av de avgjørende momentene for beslutningen om å fortsette uttransporteringen av de tre barna da mor ble returnert tilbake til Norge søndag.

Møte mellom parter

- Mandag formiddag ble det avholdt et møte mellom norske og afghanske myndigheter i Kabul for å avklare nærmere muligheten for aksept av de tre søsknene. Vurderingen fra afghanske myndigheter gjorde at uttransporteringen ble avbrutt, skriver PU.

PU varsler afghanske myndigheter via den norske ambassaden i Kabul om planlagte tvangsreturer to uker i forkant av uttransportene.

- Vi kan bekrefte at det ble gjort i denne saken. Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen, skriver de.

Det er ikke vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter om aksept på forhånd.

Familien splittet

Adresseavisen har via en tredjepart vært i kontakt med kilder nært flyktningministeren i Afghanistan, blant dem rådgiver, Morteza Rasooli.

Kilden bekrefter at det ble gjennomført ett møte mellom afghanske parter og norske parter i går. Initiativet til møte skal ha kommet fra begge parter. På spørsmål om hvem som tok initiativ svarer han at det var begge parter.

I dette møtet skal afghanske myndigheter ha sagt ifra om at de ikke kom til å godta Abbasi-familien, og dersom de ble sendt til Kabul, ville de straks returneres.

Grunnlaget for at de ikke kom til å akseptere familien skal være at mor er syk

Ifølge kilder nær ministeren har myndighetene ennå ikke bestemt seg for om kommer til å godta familien dersom mor blir frisk.

Rådgiver Morteza Rasooli svarer slik på spørsmålet:

- Situasjonen i Afghanistan samordnet med den individuelle situasjonen til familien er slik at det ikke var forsvarlig med en retur. Vi ba norske myndigheter om å ivareta familien og sørge for at de får alle sine rettigheter oppfylt.

På spørsmål om hva konkret det var med Abbasi-familien som gjør at de ikke aksepteres, er svaret fra rådgiveren:

- Familier skal ikke splittes, og en av søsknene er jente.

På spørsmål om de vurderer å ta imot familien dersom mor blir frisk og de sendes samlet, er svaret:

- Det er ennå ikke bestemt.

Trepartsavtalen

Politiets utlendingsenhet skriver i pressemeldingen at så lenge det foreligger et lovlig vedtak og utsendelse er i tråd med regelverket og avtalen mellom norske og afghanske myndigheter, er det politiets oppgave å gjennomføre uttransporteringen.

I trepartsavtalen mellom norske myndigheter, afghanske myndigheter og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) står det:

- I tilfeller der en hel familie beslutter å vende tilbake til Afghanistan, og alle familiemedlemmer er afghanere som omfattes av dette memorandum, vil Norges regjering i samsvar med prinsippet om familiens enhet og i samarbeid med de øvrige parter gjøre alle anstrengelser for å sikre at familien vender tilbake samlet og at ufrivillig atskillelse unngås. Om dette ikke lykkes, skal det etableres en mekanisme for gjenforening av familien i Afghanistan eller i Norge i samsvar med norsk rett og folkeretten.