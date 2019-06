Abbasi-familien tilbake i Trondheim

Nesten ingen løper maraton like fort som Ingrid (35). Her er hennes råd til mosjonistene

Saken oppdateres.

Det har gått fem dager siden familien Abbasi ble forsøkt tvangsreturnert til Afghanistan. De ble lørdag morgen hentet av politiet i leiligheten på Møllenberg, fraktet med bil til Røros, hvor de så ble sendt med fly videre.

LES OGSÅ: Støttemarkering for Abbasi-familien: Åge: - Fryktelig måte å behandle folk på

Mor var med flyet

Det var en samlet familie på fem som torsdag kunne dra sammen med fly til Trondheim. Storebror Reza hadde dratt ned til Oslo for å ta vare på familien etter at de ble tilbakesendt fra Istanbul.

Mor Atefa Rezaie var også med flyet nordover. Hun har vært innlagt ved Akershus universitetssykehus, for behandling etter at hun ble fraktet i bevisstløs tilstand fra Trondheim til Istanbul. Hun ble utskrevet torsdag, men har fortsatt en synlig svekket helsetilstand.

HØR PODCASTEN: Reginiussen fikk Abbasi-telefon fra Tyrkia: - En sjokkerende sak

Politiets utlendingsenhet besluttet først at søsknene Yasin (22), Taibeh og Ehsan (16) skulle sendes videre til Kabul, uten mor, men afghanske myndigheter ønsket ikke å ta imot dem, siden familien var splittet.

Glade men slitne

– De er på vei mot sin leilighet nå. De er veldig glade for å komme fram, men er veldig slitne av alt sammen. De trenger å være sammen, sier Einar Vegge, som er leder for støttegruppa for familien, til NTB.

VIL DU FORSTÅ ABBASI-SAKEN? Dette er sakene du bør lese

Han opplyser at familien vil være sammen med venner og helsepersonell.

– Vi ber om litt ro denne kvelden og i morgen formiddag, sier han.

Familien kom til Norge i 2012, men har mistet sin oppholdstillatelse og ikke lykkes med å få den tilbake etter flere runder i rettsvesenet.

Ny sak i UNE

Familien har fortsatt ikke lovlig opphold i Norge. Deres advokat Erik Vatne opplyser til NTB at han planlegger å sende en begjæring om til Utlendingsnemnda (UNE) om omgjøring av vedtaket i løpet av en uka. Samtidig vil han sende en begjæring om utsatt iverksetting, slik at familien kan oppholde seg lovlig i landet inntil saken er behandlet.

– Vi vil anføre at det foreligger et beskyttelsesbehov. Vi vil også anføre at det foreligger så sterke menneskelige hensyn at det under enhver omstendighet skal gis opphold på humanitært grunnlag, sier han.

Han vil ikke gå nærmere i detaljer om grunnene til at familien har beskyttelsesbehov.

LES OGSÅ: Derfor nektet afghanske myndigheter å ta inn søsknene

Krever redegjørelse

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er av SV blitt bedt om å redegjøre om Abbasi-utsendingen for Stortinget innen fredag.

Verken NTB eller SV har fått svar på om Kallmyr rekker å ta opp saken før vårsesjonen avsluttes fredag 21. juni. Det kan bety at stortingspolitikerne ikke blir informert før høstsesjonen åpner i oktober.

– Vi frykter at justisministeren trenerer hele saken, og at han vil dysse ned den skandaløse behandlingen av Abbasi-familien, sier Lars Haltbrekken (SV).

– Han sa han skulle komme tilbake til Stortinget når han hadde alle fakta på bordet. Aksjonen ble avsluttet tirsdag kveld, så han burde ha fått opplysningene han trenger, sier Haltbrekken.