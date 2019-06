Svingbrua ved Skansen stengt for gående og syklende

Saken oppdateres.

Det var da svingbrua skulle åpnes for båttrafikk torsdag denne uken den ble stående i lås. Nå er den åpnet manuelt, slik at båttrafikk kan gå forbi, men den vil inntil videre være stengt for gående og syklende. Det skriver vegvesenet i en pressemelding.

- Vi ber om at folk respekterer sperring og skilting. Vi vet at det er mange som gjerne vil ut med båtene sine nå, i tillegg til yrkestrafikken, så vi prøver å legge til rette for det, forklarer Knut Ove Dahle, bruforvalter i Statens vegvesen region midt.

Løftesylinderen under brua har blitt skadet og er derfor sendt til et spesialverksted for reparasjon.

- Vi er ennå ikke sikre på hva som er årsaken til skaden, men vi jobber med å finne svaret. Beskjeden vi har fått fra spesialistene er at det kan ta opptil to uker å få reparert sylinderen, sier Dahle videre.

Det har i flere år vært tekniske problemer med denne brua. Senest i mai var det trøbbel med overgang.