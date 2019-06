I år blir det fotballturnering i Nordre under Martnan

Om kvelden blir denne vakre spanske byen som et annet sted i en annen tid

Slutt på nybilsalg for 108 år gammel familiebedrift i Trondheim

To førere mistet lappen og 13 fikk bøter i Klæbu

For ett år siden fikk fotballaget en spesiell oppgave. Nå gleder trenerne seg over en hyggelig forandring

Det er over 100 år siden forrige gang denne båttypen ble bygget i Trøndelag

Følg VM-dramaet direkte og chat med vår reporter: Norge spiller for kvartfinale

I år blir det fotballturnering under martnan

Svingbrua ved Skansen stengt for gående og syklende

Innvandringskritisk lege bak firma som godkjente Abbasi-mor «fit for flight»

Leilighet i Stokkbekken solgt for 2,3 millioner kroner

I år blir det fotballturnering under martnan

Saken oppdateres.

Det er første gang Martnan samarbeider med Skandia Cup, fotballturneringen som pågår på Lade fra 22. til 29. juni. I Nordre gate skal det under martnan rigges en liten fotballbane til miniturnering, lek og moro, forteller daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen Management.

- Scandia Cup er også i første uka av sommerferien for skolene, og det pågår parallelt og trekker til seg mange barn, unge og familier. De er på Lade og vi i Midtbyen. Vi har stand på Scandia Cup i helga, og så kommer de til Midtbyen under martnan. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi får vist oss frem. Vi har samme målgruppe og kan spille hverandre gode, sier Schultz.

LES OGSÅ: Katedralbyggere i 150 år

Ikke på Torget

Martnan arrangeres mellom klokka 11 og 19 fra tirsdag til og med torsdag. Siden 1681 har området rundt Torget vært tilholdssted for martnan. Men restaureringen av Torget gjør at den må flytte i år, som i fjor.

Martnan arrangeres i år i Kongens gate fra Torget østover til Apotekerveita, i Munkegata mellom Torget og Erling Skakkes gate og ned Nordre Gate. Schultz forteller at arrangementene foregår stort sett der de var i fjor.

- Vi er litt inspirert av suksessen med julemarkedet og drar det lenger ned Nordre gate. Her blir det boder for lag og organisasjoner, og Scandia Cups fotballbane skal være midt på Nordre gate. I Tordenskioldparken blir det piknik og barneaktiviteter. Det var i Stiftsgårdsparken i fjor. Sommerscenen blir utenfor Vår Frues Kirke, sier Schultz.

LES OGSÅ: Dette er den nye restauranten i Midtbyen

Trekker 100 000 besøkende

I år er det vel 130 utstillerne på martnan.

- Det er litt færre utstillere, men det er flere som har større standplass enn tidligere, sier Schultz.

Hun sier martnan er viktig for Midtbyen.

- Den trekker rundt 100 000 til Midtbyen. De dagene betyr mye. Det er god stemning og yrende folkeliv, og det er en god anledning for dem som bor i utkanten å ta turen til sentrum. Martnan er viktig for dem som driver med restauranter, kultur og varehandel i Midtbyen, og drar nytte av at det er så mange besøkende, sier Schultz.

LES OGSÅ: 150 skulpturer skal hugges i stein i løpet av tre dager

Internasjonal kafé

Rundt 30 av utstillerne er lokalmat fra Bondens Marked. I tillegg er det flere som selger internasjonale delikatesser, og i Parkgården i Vår Frues gate blir det kafé med mat fra Midtøsten, Latin-Amerika og Afrika. Ellers er det utstillere med alt fra kunst og håndverk til pinnevaffel og sukkerspinn.

Av nye utstillere i år, trekker Schultz frem Havsmak Naustet som lager mat av tang og tare, teprodusenten Blinde Bonde & Babe, croissantbakeriet Moulangerie, galleri Karillen og hattemakeren De`Signe Botnan.

Det arrangeres også sykkelauksjon, bruktauksjon, gratis rideturer for barna, guidet veitevandring og kulturprogram for både barn og voksne med trylleshow, konserter og danseoppvisning på scenen utenfor Vår Frue Kirke.

På Torget skal det være et bemannet informasjonstelt som gir oversikt over alt som foregår på martnan. Det er rundt 40 frivillige som jobber under arrangementet.

LES OGSÅ: Her finner du Trondheims billigste utepils