Pågrep mann bevæpnet med steiner utenfor Britannia

Saken oppdateres.

Patruljer rykket ut til Dronningens gate i Midtbyen i Trondheim etter meldinger om en truende mann som hadde bevæpnet seg med store steiner.

- Han var utagerende mot alle og enhver. Han oppførte seg truende og hadde med seg en hel Ikea-pose med steiner, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk flere meldinger fra publikum. Den første innringeren tok kontakt klokka 08.55 mandag morgen.

Et øyenvitne til hendelsen sier til Adresseavisen forteller at en ansatt ved Britannia forsøkte å stoppe mannen. Han roser mannen for å ha oppført seg rolig mot den aggressive mannen.

- Det endte med at den ansatte dyttet mannen. Da han reiste seg opp, rev han av seg klær, og sto med steiner i hendene klare til å kaste dem, sier øyenvitnet, som sier politiet var raskt på pletten og fikk stoppet mannen.

- De kom i fullt verneutstyr for å stoppe ham, det skjønner jeg godt, sier øyenvitnet.

Operasjonsleder Hollingen sier mannen i første omgang er siktet for trusler og ordensforstyrrelse.

- Vi vet ikke hva han hadde planlagt med steinene, men ingen ble skadd. Han ble pågrepet og bringes til arresten nå, sier Hollingen.