To tatt for fyllekjøring i Trondheim natt til søndag

Saken oppdateres.

- Klokken 2.07 fikk politiet melding om en bil som vinglet veldig og brukte alle tre feltene på E6 ved City Syd. Bilen svingte etterhvert av mot Sandmoen og fortsatte ned mot Heggstadmoen, hvor den kjørt seg fast. Da politiet kom til stedet viste det seg at to personer i bilen var kraftig full. Føreren ble tatt med for videre bevisopptak. Han blir anmeldt og førerkortet beslaglagt, sier Ole Petter Hollingen som er operasjonsleder i politiet.

- Klokken 4.21 ringte det en kar som sa at han havnet utfor en skrent. Ingen var skadet. Mannen hadde forsøkt å få tak i bilberging, men de hadde ikke ønsket å hjelpe han. Det viste seg at han var godt beruset. Førerkortet ble beslaglagt og han blir anmeldt, sier Hollingen. Hendelsen skal ha skjedd på Ranheim.

