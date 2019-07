Brøt seg inn i boder i Trondheim og forsvant på damesykkel

Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel

Like over klokka 11 tirsdag formiddag ble beboere klar over at to boder på en privat adresse på Møllenberg i Trondheim hadde blitt brutt opp. Politiet ble sendt avgårde.

- En mann på en sølvfarget damesykkel syklet vekk fra stedet, og kan være vedkommende som brøt seg inn. Han var ikledd grå hjelm, svart jakke, blå dongeribukse og hadde en rød bag, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Mannen er trolig i 30-årene.

