Vannskuterulykke ved Grilstad marina

Saken oppdateres.

Ambulansepersonell behandlet den invovlerte personen på stedet, som blødde fra munnen.

Det var klokken 17.29 politiet i Trøndelag meldte om ulykken.

- Det var helsevesenet som meldte ifra om at de hadde tatt hånd om en som hadde ramlet av vannskuteren. Vi har ikke fått inntrykk av at det skal være alvorlige skader, men vi rykker ut for å undersøke hva som har skjedd, forklarte Stig-Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt like etter ulykken skjedde.

Det viser seg i ettertid at den skadde personen satt på en tube hengende bak vannskuteren. Han mistet grepet og falt av, men pådro seg kun lettere skader. Han vil bli fulgt opp av helsevesenet, oppdaterer politiet klokken 18.06.