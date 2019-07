Nå får Asbjørn Johannes (2) ny respiratorsykkel

De ansatte må gå med paraply for å unngå måkebæsjen

Saken oppdateres.

Det betyr at Asbjørn Johannes slipper å være inne hele sommeren, som det ble fryktet da han og moren under et besøk på St. Olavs hospital ble frastjålet respiratorsykkelen i slutten av juni.

Nå skriver Dagbladet at Nav har lovet toåringen en ny sykkel, som skal leveres førstkommende torsdag.

- Nå har NAV lovt at de har sendt en ny respiratorsykkel. Sykkelen er helt ny, og med sterkere motor enn sist, sier Aanestad til Dagbladet.

Fant igjen sykkelen ramponert

Krisitin Aanestad tydde til Facebook for hjelp, da noen hadde stjålet spesialsykkelen til Asbjørn Johannes.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter at sykkelen var funnet i nabolaget den siste fredagen i juni. Sykkelen var dog i veldig dårlig stand, ifølge meldingen.

Hjelpemiddel for å komme seg ut

Adresseavisen har tidligere skrevet om Asbjørn Johannes. En liten gutt født med diafragmabrokk, mellomgulvsbrokk. Han er koblet opp til respirator døgnet rundt, og har blant annet en stor medisinbag. Toåringen kan ikke være utendørs halve året, og heller ikke når det regner.

Det var ingen vanlig elsykkel han ble frastjålet i juni. Etter lang ventetid fikk Kristin og sønnen i mai utdelt en spesialbygd elsykkel fra Nav, laget for å gjøre det enklere for syke barn å komme seg ut og rundt omkring.

- Når man har et så sykt barn, gjelder det å holde på de dagene man får. Det er de små øyeblikkene som betyr alt. Å se sønnen min i den sykkelen, han var så lykkelig! Lo og veivet med armene, ville ikke stoppe, fortalte Kristin med klump i halsen til Adresseavisen.