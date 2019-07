Ny vannlekkasje i Trondheim

Trøndersk kleskonsern solgte for 12 millioner mer i fjor

Saken oppdateres.

Da Rune Svenning kvart over fire lørdag ettermiddag skulle hente en pizza på Palermo øverst i Bøckmans veg la han merke til at det var vått i veibanen.

- Etter at jeg hadde hentet pizzaen så jeg at det var blitt enda mer vann, og at det hadde begynt å renne. På kort tid hadde det kommet mye større mengder enn før. Jeg anslår en bøtte vann hvert tiende sekund, sier Svenning.

Vannet kom fra en avstigningsplass for Byåsen barneskole.

- Vannet presset seg opp fra en sprekk i asfalten et sted mellom avstigningsplassen og veibanen. Det kommer helt sikkert til å bli hull i veien om det får fortsette, sier Svenning.

Store mengder vann

Ifølge vaktleder Bjørn Bjerkli i Trondheim bydrift er det snakk om store mengder vann.

- Det er mye vann som går. Det skyldes brudd på en vannledning. Det er en gammel ledning fra førtitallet som ligger der, det er det som er årsaken, sier Bjerkli.

Ifølge ham skal ledningen nå stenges av, og den skal repareres i kveld. Veien stenges ikke, men det vil få konsekvenser for trafikken.

- Det kommer til å bli redusert framkommelighet i Bøckmans veg, og man må regne med litt ventetid, sier han.

På grunn av Metallica-konserten er veien over Granåsen i kveld stengt.

- I og med at veien over Granåsen er stengt er det mye trafikk opp Bøckmans veg nå, sier Bjerkli.

Samme årsak som på fredag

Sent fredag kveld begynte det å sive opp vann gjennom kantsteinen i Elgeseter gate. Også da var det en gammel ledning det hadde oppstått lekkasje i.

- Men det er nok mer vann som kommer i dag enn det som kom da, sier Bjerkli.