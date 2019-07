Saken oppdateres.

Like etter klokken 05 torsdag morgen fikk politiet i Trøndelag inn en melding om et trafikkuhell på Møllenberg i Trondheim.

- Det var to biler som møttes i et kryss. Den ene bilen kom litt brått på, som førte til at bilen brøt vikeplikten og kjørte rett i et skilt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Det ble materielle skader på skiltet og bilen, og ingen personskader.

- Det er opprettet sak, og det blir opp til en jurist å bestemme hva som blir resultatet, sier Kimo.