Politiet pågrep dame med elektrosjokkvåpen

Saken oppdateres.

Like etter klokken ett natt til fredag ble en dame i slutten av tjueårene pågrepet utenfor et utested i Trondheim sentrum.

- Det var vitner som hadde sett at hun hadde et elektrosjokkvåpen med seg og som varslet politiet. Dette er en type våpen som ikke er tillatt å bære med seg, og som man slett ikke trenger for å ha en hyggelig kveld ute på byen, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Damen var ifølge politiet ruset og ble pågrepet uten dramatikk før turen gikk videre til arresten.

- Hun får forklare seg for våre etterforskere senere fredag, opplyser Tiller.