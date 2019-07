Fotgjenger påkjørt ved Studentersamfundet

Tredje dag på rad over 34 grader i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet på Twitter klokka 14.07.

- Vi fikk melding om en påkjørsel av ei jente ved Studentersamfundet rundt klokka 14, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen skal ifølge politiet være i 20-årene.

Hvor store skadene hun har er ifølge politiet ennå uvisst.

- Vi fikk beskjed om at hun pustet normalt, men at de som først var ved stedet ikke fikk kontakt med henne. Hun er nå tatt hånd om at helse, og kjørt til St. Olavs hospital, sier operasjonsleder Johnsen.

Ifølge politiet skal sjåføren av bilen være en mann i midten av 70-årene.

Ulykken skal ha skjedd i Elgseter gate.