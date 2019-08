Ung kvinne hentet opp fra sjøen i Trondheim

Røros fikk en halv månedsnedbør under tordenværet tirsdag kveld

Saken oppdateres.

Klokken 18.13 melder politiet via Twitter om at de har fått melding om at en svømmer har fått problemer.

Ifølge politiet skal en ung kvinne ha fått problemer under en svømmetur ved Ladekaia på Østmarkneset i Trondheim.

– Vi fikk melding om at en svømmer ropte om hjelp, sier Håvard Høyem, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

– En privatbåt som dro ut og fikk henne over ripa. Brannvesenet var på plass med sin båt kort tid etter, sier Høyem.

Kvinnen skal ha vært bevisst da hun ble plukket opp, og hun ble tatt hånd om av helsepersonell da hun kom i land.

– Det står etter forholdene bra til med damen, melder politiet på Twitter 18.19.