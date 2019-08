To bilister tatt i 124 km/t på E6 i Trondheim

Saken oppdateres.

To biler ble stoppet av UP etter uaktsom kjøring i høy hastighet på E6 ved Kroppan bru, tirsdag kveld. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter, like før klokken 20.00.

Bilistene holdt en fart på 124 kilometer i timen i 80-sonen, og fikk dermed førerkortene beslaglagt.

Mottatt flere tips

Ifølge Solfrid Lægdheim, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, har politiet gjennom hele dagen mottatt tips om de to aktuelle bilene. De første tipsene ble meldt til politiet i Møre og Romsdal, og etter hvert kom det inn flere tips også til Trøndelag politidistrikt.

- Det pågår et såkalt Atlantic Road trip, så vi oppfatter at disse bilene har hatt tilknytning til det arrangementet, sier Lægdheim, som opplyser at førerne er utenlandske, og at den ene bilen er britisk-registrert og den andre er bulgarsk-registrert.

- Kjørte i fella

Tipsene politiet i Trøndelag mottok, gikk ut på både uaktsom og aggressiv kjøring. Deriblant foretok bilistene forbikjøringer på begge sider.

- Vi hadde en sivil UP-patrulje som fikk fanget opp de aktuelle bilene som kjørte i fella, sier operasjonslederen.

Hun opplyser at førerne blir anmeldt, og at bilene tilbakeholdes til foreleggene er betalt.

- Dette er vanlig prosedyre når det er snakk om utenlandske førere, sier Lægdheim.