30 personer evakuerte fra blokk etter røykutvikling i Ilsvika

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som på Twitter meldte om røykutvikling fra en leilighet i Mellomila lørdag.

- Alle nødetater er på vei, skrev politiet på Twitter klokken 11.25.

- Brann i gangen

Brannmester Jostein Tangen ved Midt-Norge 110-sentral opplyste klokken 11.45 at det var folk på utsiden av blokka som så at det kom røyk og varslet dem. Brannvesenet tok seg raskt inn i en leilighet i andre etasje med røykdykkere.

- Vi har søkt gjennom den aktuelle leiligheten. Det er ingen personer som er savnet, sa Tangen rett etterpå.

I en melding på Twitter klokken 11.47 skrev politiet at brannen var slukket av brannvesenet.

- Brannvesenet tok seg inn i leiligheten som var full av røyk, og det er uvisst om det har vært åpne flammer. Leiligheten var tom og arnestedet er nå slukket. Ni personer ble sett til av helse fordi de hadde pustet inn røyk , men ingen skal være alvorlig skadet, sa Markus Ree, politiets innsatsleder på stedet like før klokken 12.00

Skal kontrollere leiligheter

Tore Ramberg, brannvesenet innsatsleder på stedet, opplyste at det kom røyk fra leiligheten da de ankom stedet.

- Selvevakueringen var i gang og gikk ryddig ordentlig for seg. Enkelte kom ut på terasser og noen gikk ned nødtrapperom. I etasjene over leiligheten som brant, ba vi beboerne om å holde seg i friskluft eller bare gå inn i leiligheten og avvente, opplyste Ramberg.

Klokken 11.30 var 30 personer evakuert.

- Totalt er det 60 personer som har adresse i denne blokka. En leilighet er brannskadd og det har spredt seg røyk i korridorer. Vi valgte å be folk som har leiligheter i korridiorene om om å holde seg inne med dørene igjen, forklarte Ramberg i 12.00-tiden, og la til:

- Vi har trykksatt trappeløp i alle etasjer og ventilerer nå korridor for korridor og etasje for etasje. Når korridorene blir røykfrie vil vi gå inn og kontrollere de leilighetene hvor vi har bedt folk om å oppholde seg. Dersom noen føler ubehag står helse klar til å ta i mot dem utenfor hovedinngangen for en sjekk.

Operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt opplyste fredag ettermiddag at eieren av leiligheten var bortreist. Vedkommende er varslet.

Årsaken til røykutviklingen er ukjent, men saken skal etterforskes.