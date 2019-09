Måtte ha tilsyn av helsepersonell etter matlaging

Saken oppdateres.

Kvinnen fikk tilsyn av helsepersonell etter hendelsen klokken 02.30 natt til mandag. Og på grunn av all røyken valgte politiet å la brannvesenet gå over leiligheten for å sjekke om det var brann, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

- Vi fikk melding om fra en nabo som hadde våknet av en pipelyd som hørtes ut som en alarm, og da vår patrulje kom fram kjente de røyklukt, forteller hun.

Politifolkene kom seg etterhvert inn i lden røykfulle leiligheten, der de fant en kvinne som drev og laget mat.

Kvinnen fikk tilsyn av helsepersonell på grunn av all røyken hun hadde pustet inn, skrev politiet på Twitter i natt.

- Det var så mye røyk at patruljen måtte be brannvesenet om å gå over leiligheten. Det var virkelig behov for utlufting, sier Johnsen