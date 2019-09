Politiet måtte stoppe slagsmål på utested

Stortalentet signerte ny kontrakt på tirsdag. To dager senere fikk hun dårlige nyheter fra legen

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde like før klokken ett natt til søndag. Da barket de to mennene sammen inne på utestedet Kokomo i Nordregate i Trondheim sentrum. Kamphanenene var to menn, den ene i starten av 30-årene og den andre i midten av tjueårene, forteller operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved politiets operasjonssentral.

- Partene ble skilt og patruljen fikk roet dem ned. Det dreier seg trolig ikke om alvorlige skader, siden patruljen ikke har opprettet anmeldelse, men den ene mannen som er født i 1994, har varslet at han vil anmelde saken, så det kommer trolig senere, sier Gaasvik.