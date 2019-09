Branntilløp i en bil på Lade Arena

I AtBs tvetydige svar ligger et signal om at de kan tenke seg å ta seg til rette

Saken oppdateres.

Dette meldte politiet i Trøndelag på Twitter like før halv syv mandag kveld.

- Politi og brannvesen kjørte til Lade Arena etter at det var blitt observert hvit røyk. På veien dit ble eier av bilen kontaktet, og vi fikk vite at det ikke var noen i bilen, og at den sto parkert for seg selv, sier operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at det bare ble rapportert om litt røyk fra bilen, og ingen åpne flammer.

- Det har sikkert ikke vært noen brann, men heller varmgang i motorrommet. Det ble mindre dramatisk enn det vi fryktet. Ofte står det mange biler på en parkeringsplass, og faren for spredning er stor, sier Hangaas.