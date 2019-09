Trafikkulykke på Lade

Hva skal til for å nå verdenstoppen? Her er idrettsprofilenes råd

Skadeknipe for Solskjær - kan være uten fire nøkkelspillere

Kjøper opp to sentrale kvartal i Stjørdal

Her lander det nye redningshelikopteret på St. Olav for første gang

Dette er «fy-» og «ja-maten» for treningsglade

Dette er «fy-» og «ja-maten» for treningsglade

ESB gjeninnfører tiltak for å stimulere økonomien

Over 10 millioner drevet på flukt i første halvdel av 2019

Saken oppdateres.

Klokken 13.28 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil på Haakon VII gate på Lade.

- Et vitne fortalte at bilene hadde kjørt i samme felt, og at personbilen kjørte inn i lastebilen. Det blir ikke opprettet noen sak hos politiet, og partene skriver egenmelding, sier innsatsleder Simon Skarsheim på stedet.

Ingen personer ble skadd. Innsatsleder forteller at skadene på kjøretøyene er minimale.