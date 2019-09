Strømbrudd kan ha ført til gassalarm til Tine

Mistet lappen for piratkjøring, kastet steiner mot biler og truet med kniv på butikk

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 08.30 lørdag morgen.

- Det er en automatisk alarm som har gått til brannvesenet, sa operasjonsleder Ellen Maria Brende ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokken 08.33.

Politiet opplyste etter hvert at det var en lekkasje av ammoniakk som hadde utløst alarmen, og at brannvesenet hadde kontroll på stedet.

Klokken 10.50 opplyser operasjonsleder Anlaug Oseid til Adresseavisen at det i natt og i morgentimene lørdag har vært et strømbrudd ved Tines anlegg på Tunga, og at det kan ha vært årsaken til alarmen.

- Mest sannsynlig har ikke utluftingssystemet fungert på grunn av strømbruddet, sier hun.

Hun sier at mannskaper fra Trønderenergi Nett og fra Bravida jobbet på stedet da alarmen gikk, men at det ikke var noen dramatikk knyttet til hendelsen.

Ammoniakk regnes som en giftig gass, som kan irritere og i høye konsentrasjoner være etsende.