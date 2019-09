Sammenstøt mellom to syklister

Her er ringrevenes sju grunner til at RBK endelig skal lykkes i Europa

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter rett før 19.00 at en gutt på 11 år ble påkjørt av en person på elsykkel på Risvollan. Nå - klokka 22.18 - melder derimot politiet at elsyklisten nærmest sto i ro da ulykken skjedde. Ifølge vitner var 11-åringen uheldig som kjørte på han. Gutten ble kjørt til legevakt etter at han følte seg svimmel og kvalm. - Ulykken skjedde i en sving etter at elsyklisten hadde bremset kraftig ned før sammenstøtet. Vi oppretter ikke straffesak, sier operasjonsleder Astrid Metlid.