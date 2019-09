To personer sloss med sykkellås i Trondheim

To personer pågrepet etter at en bil stakk fra politiet i Trondheim

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding klokken 15.10 om at to stykker sloss i Stiftsgårdsparken, hvor den ene hadde en kjetting og den andre hadde noe verktøy. Det var flere meldere som ringte inn og fortalte det samme. I og med at vi her stod overfor to potensielt farlige personer, valgte vi å rykke ut med bevæpnet politi, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Sykkel-krangel

Politiet rykket ut med tre patruljer, deriblant en hundepatrulje.

Da politiet kom på stedet, hadde situasjonen roet seg ned.

- Klokken 15.14 hadde politiet kontroll på to personer, sier Johnsen.

Det var en mann i 20-årene og en mann i 50-årene som var involvert i slåsskampen. Det viste seg at den ene var utstyrt med en sykkellås-kjetting. Ifølge Johnsen var krangel om en sykkel noe av bakgrunnen for konflikten.

- Dette er personer som kjenner hverandre, og som politiet kjenner til. De tilhører et rusbelastet miljø, opplyser Johnsen.

Anmeldt

Begge de to ble innbragt til politistasjonen, og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelser.

En kvinne som var sammen med de to, ble bortvist fra stedet.