Padler veltet i Nidelva

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at nødetatene har hatt en redningsaksjon i Nidelva etter observasjon av en veltet kajakk i drift. En padler har falt i elva, men kommet seg i land på egenhånd.

- Vi fikk meldingen klokka 17.50 at en veltet kajakk ble sett under Ceciliebrua ved St. Olavs hospital. Vi setter igang noen tiltak med alle nødetater, men fikk ganske raskt kontakt med andre elvepadlere som meldte at det var en i deres følge som hadde veltet. Padleren kom seg raskt i land, men det var litt stress for oss en stund der. Nå har vi også vært i kontakt med padleren, og det går bra, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.