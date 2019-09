Bil endte i autovernet etter å ha blitt påkjørt av lastebil på E6

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som melder om hendelsen som har skjedd på E6 ved Ranheim.

- Det har vært et trafikkuhell hvor en bil havnet i autovernet. Det ser ut til at det kan ha sammenheng med at bilen ble truffet av et annet kjøretøy, sier operasjonsleder Bjørn Handegaard hos Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at en lastebil skal ha foretatt et feltbytte, og deretter truffet bilen som havnet i autovernet.

- Det er mindre skader på bilen, og berging er bestilt.

Det er en del kø i forbindelse med uhellet. Ifølge Adresseavisens journalist på stedet er E6 stengt og det er nærmest stillestående trafikk over Charlottenlund.

Vegtafikksentralen Midt-Norge melder på Twitter at Grilstadtunnelen er stengt i sørgående regning i forbindelse med uhellet. Omkjøring er skiltet.