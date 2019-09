Væpnet aksjon etter slåsskamp i Trondheim

Møt en lastebil i litt fart her, så går speilet.

Saken oppdateres.

Klokken 21.49 postet politiet en melding på Twitter om en slåsskamp i sentrum.

Brukte jernstang

- Vi fikk en melding om to personer som sloss. Det var snakk om at et slagvåpen ble brukt, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Maria Brende.

To personer er involvert, og det en jernstang har blitt brukt i slåsskamp.

Slåsskampen startet på Kalvskinnet i Trondheim sentrum, men de to involverte flyttet seg etter hvert videre.

De involverte personene er en mann i 20-årene og en mann i 30-årene. Begge er kjenninger av politiet.

Leter etter en person

Politiet har kontroll på en av personene, men leter fortsatt etter den andre. Flere patruljer har rykket ut.

- Dette er en væpnet aksjon, sier operasjonslederen.

Personen som politiet har kontroll på fremstår som uskadd, men har små sår. Politiet vet foreløpig ikke om den andre personen er skadd.

- Vi leter fortsatt etter den andre personen i Trondheim sentrum, sier Brende.

