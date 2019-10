Bråbremset på skuter - havnet i asfalten

De skal rave rundt i Dødens dal. Er slike slyngler bra for byen?

Tallknusernes dom: Så stor er sjansen for at RBK tar medalje

Vil kutte i arbeidsavklaringspenger for unge

Soknedal-E6 kan bli forberedt for utvidelse til fire kjørefelt

Her lærer kvinner å seile: – For menn sitter det nok langt inne å gi kontrollen til en dame

Mikrosement eller plater: Dette bør du tenke på før du gir badet et ansiktsløft

Driver av butikken på Storlien kjemper for å renvaske seg: - Alt vi har gjort er lovlig

Mikrosement eller plater: Dette bør du tenke på før du gir badet et ansiktsløft

Saken oppdateres.

Like før klokka 12 torsdag ettermiddag meldte politiet at det var et sammenstøt mellom skuter og bil ved Bunnpris på Lerkendal i Trondheim. Det skulle vise seg å være feil.

- Det oppsto en situasjon hvor skuterføreren måtte bremse hardt og deretter havnet i asfalten. Det kunne se ut som det var et sammenstøt, men det var kun skuteren som veltet, forklarer operasjonsleder Stig-Roger Olsen.

Føreren av skuteren, en mann i tenårene, fortalte at han hadde smerter i et kne.

Han ble kjørt til sykehus for nærmere undersøkelser. Politiet vil opprette en sak.