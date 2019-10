Par innbrakt etter slåssing med murstein

Helene (22) fra Trondheim arbeider med å finne jobb til andre - her er hennes beste råd

Saken oppdateres.

Rundt midnatt meldte politiet i Trøndelag om slåssing mellom en mann og dame på Torget i Trondheim.

- En av dem har fått en murstein i hode. Begge tilsett av ambulanse. Både mann og dame innbringes til arresten og sak opprettes, skrev politiet på Twitter.

Smerter i hode og nakke

Operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt opplyser søndag morgen at de involverte var et par - en kvinne i slutten av tenårene og en mann i 20-årene.

- Meldingen gitt ut på slagsmål med murstein, sier operasjonslederen, og legger til at den videre etterforskningen vil avklare hvem som eventuelt slo med denne.

- Mannen klagde på smerter i hodet og nakken, mens kvinne hadde smerter i en arm, sier Elvrum.

Søndag morgen var paret dimmitert fra arresten.

Operasjonslederen forteller at natt til søndag var travel for politiet. Det har vært mye beruselse og mange ordensoppdrag som resulterte i innbringelser til arrest. Søndag morgen satt fortsatt åtte personer i politiarresten.

Bruksforbud

Blant annet ble en kvinne i 20-årene innbrakt, etter å ha vært vært voldelig mot vektere på et utested på Solsiden i Trondheim.

- Hun er anmeldt for ordensforstyrrelse, sier operasjonslederen.

I løpet av natten ble også en bilfører i Trondheim stoppet i en rutinekontroll.

- Det viste seg at han brukte en bil som ikke var kjørbar, sier Elvrum, og legger til:

- Mannen hadde heller ikke førerkort og framsto som ruspåvirket. Han erkjente at han hadde brukt et narkotisk stoff og ble tatt med videre for bevissikring. Det ble lagt ned bruksforbud på bilen.

Mannen ble løslatt etter avhør og bevissikring.