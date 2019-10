Røyk sivet ut av parkert bil i Trondheim

Her slutter enda en leder i Ørland Høyre

Saken oppdateres.

Det er meldt om brann i kjøretøy i Fossegrenda. Nødetater rykker ut, skriver politiet på Twitter klokka 11.40.

- Det er ingen flammer, bare litt røyk i kupeen i en parkert bil, sier brannmester André Lindgjerdet ved Midt-Norge 110-sentral.

Brannmannskap har kommet frem og forteller at de har kontroll på situasjonen. Politiet skriver videre på Twitter at brannvesenet opplyser at det var folk på stedet som hadde slukket branntilløpet med pulverapparat før de kom til stedet.

