Nå er nesten halvparten av Adressas abonnenter heldigitale

Før var de ikke pene nok. Her ordnes grønnsakene slik at de likevel blir mat

Saken oppdateres.

Både sjefredaktøren og administrerende direktør Tove Nedreberg er fornøyde med lesertallene som ble presentert denne uken.

- Det er gledelig at vi beholder de gode lesertallene våre og vokser digitalt. Mobil er den største kanalen vår og har vært det en stund. Samtidig er tallene på papir og e-avis stabile. Det stemmer godt med utviklingen vi har sett når det gjelder våre abonnementstall, sier Nedreberg.

ÅRSRAPPORT: Her kan du se oss i kortene

237 000 daglig lesere

Tallene er hentet fra Forbruker & Media (F&M), som er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, nettsteder, radiostasjoner, TV-kanaler, tekst-TV, magasiner og fagblader.

Den viser at Adresseavisen digitalt leses av 184 000 lesere i snitt.

Lesertallene for Adresseavisens papiravis har det siste året gått ned med 3,2 prosent, fra 115 000 daglige lesere til 111 000 lesere, viser undersøkelsen. Samtidig har avisen 19 152 lesere på e-avis. Adresseavisen har med det landets tredje høyeste antall e-avislesere.

Det samlede lesertallet for Adresseavisen digitalt og på papir er 237 000 daglige lesere.

LES OGSÅ: I 2016 var det første lørdag uten avis for 45 000 abonnenter

- Kvalitetsjournalistikk

Avisen har nå 66 000 abonnenter. Nedreberg viser til at cirka halvparten av disse er rene digitale abonnenter.

- Vi ser at det virkelig har løsnet når det gjelder å tegne og bruke digitale abonnementer, sier hun.

Både direktøren og sjefredaktøren peker likevel på det journalistiske innholdet som nøkkelen til positiv utvikling.

- Det viktigste vi kan gjøre er å satse på kvalitetsjournalistikk og sørge for at vi alltid er oppdatert. Vi skal sette viktige saker på dagsordenen for folk som bor i Midt-Norge. Det er utrolig viktig at vi gjør dette hver eneste dag, sier Husby.

LES OGSÅ: - Norsk journalistikk står fortsatt sterkt

Skal ta i bruk nye fortellerformer

Hun snakker om at mediehuset jobber for å videreutvikle journalistikken og presentasjonen for mobilen spesielt, fordi dette nå er den mest brukte plattformen for å lese og se nyheter.

- Dette er noe av det vi har jobbet mye med. Vi skal utvikle journalistikken på digitale flater gjennom nye fortellermåter og sørge for at leserne får god visuell journalistikk, sier Husby.

Også Nedreberg peker på innholdet som helt sentralt for å lykkes. Ved hjelp av teknologi jobbes det mye med å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for abonnentene.

- Det er derfor viktig at vi jobber innsiktsbasert med salg av abonnement og ikke minst sikre at abonnementet benyttes uansett kanal man ønsker å bruke, forklarer Nerdreberg.

- Tror du på videre vekst når det gjelder abonnenter og lesere?

- Ja. Den veksten vil komme digitalt. Samtidig er det gledelig å se at papirfallet som vi har sett de siste årene, nå har stabilisert seg, sier Nedreberg.

LES MER: Heder til Adresseavisen-journalister for internasjonal journalistikk

83 prosent leser norske aviser daglig

F&M-undersøkelsen viser at 83 prosent av Norges befolkning daglig bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag.

70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil. Denne andelen har økt med 10 prosentpoeng fra august 2018 til august 2019.