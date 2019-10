Tre-fire biler involvert i sammenstøt i Okstadbakken

Her står de i kø for å sikre seg billetter

Saken oppdateres.

Politiet er på vei for å bistå med trafikkavviklingen etter at tre-fire biler var involvert i et trafikkuhell på E6 i Okstadbakken onsdag morgen.

- Det er ikke meldt om personskade, men vi har sendt patrulje for å få oversikt over trafikkbildet. Det har kommet meldinger om at trafikken går tregt, og det kan hende vi må ta grep, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 7 onsdag morgen. Hendelsen har skjedd like før veien går over i tre felt i nordgående kjøreretning.

Klokka 07.30 melder trafikkoperatør Roger Berg ved Vegtrafikksentralen at bilberger har fått tatt med seg ene bilen.

- Det går litt trått, men vi regner med at det løser seg opp snart. Det har dannet seg kø til City Syd, sier han.