17 år gammel jente til St. Olav etter trafikkulykke i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter om en trafikkulykke i Olav Tryggvasons gate ved Ravnklobakken i Trondheim sentrum.

Et vitne opplyser at en motorsykkel og bil er involvert i ulykken, og at en person er tatt med i ambulanse.

- Vi fikk melding klokka 13.43 om et sammenstøt mellom bil og lett motorsykkel. Vi vet ikke årsaksforhold. Det er redusert fremkommelighet i området grunnet ulykken, sier operasjonsleder Trond Volden klokka 14.00.

Politioverbetjent Harry Møkkelgård på stedet sier at det er et lite sammenstøt, og at føreren av motorsykkelen - ei jente - falt etter sammenstøtet med bilen.

- Det er ikke store skader på noen av kjøretøyene, og føreren av motorsykkelen har heller ikke store skader, sier han.

Klokken 14.45 melder politiet at jenta kjøres til St. Olavs hospital etter at hun kan ha fått brudd i armen. Fører av personbil er fratatt førerkørtet, og det opprettes sak.

Det er uvisst hva som er årsaken, men Møkkelgård antyder at det kan være brudd på vikeplikt.