Ber om hjelp fra publikum i drapssaken på Lademoen

Saken oppdateres.

I forbindelse med etterforskningen har politiet kartlagt overvåkningskameraer i nærområdet til åstedet på Lademoen i Trondheim. Det må tas høyde for at det fortsatt er kameraer som politiet ikke har identifisert, skriver politiet i en pressemelding.

- Videooptak er tidskritisk

Dersom det er noen som har, eller har kjennskap til overvåkningskameraer innenfor det innringede området på kartet, bes de ta kontakt med politiet, står det videre i pressemeldingen.

- Som en del av en bredt anlagt etterforsking ønsker politiet å kartlegge bevegelser i nærområdet til åstedet. Dette kan blant annet hjelpe oss å identifisere personer som kan ha opplysninger som er relevante for politiet. Å sikre videoopptak er tidskritisk, og politiet velger derfor å gå ut på denne måten, sier politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

Politiet kan kontaktes på telefon 73 48 94 00.

Ber om dashcam-opptak

Det samme gjelder dersom noen med dashkamera har kjørt innenfor dette området 27. oktober 2019 i tidsperioden kl 08.00 – 12.00.

Bevæpnet politi rykket ut til en leiligheten på Lademoen like før klokken 11.30 søndag, etter å ha fått melding om at en alvorlig skadd person var funnet der. Ambulanse ble tilkalt og da politiet kom til stedet fant de den kritisk skadde kvinnen.

To menn siktet

To menn i henholdsvis 30- og 40-årene, som befant seg i leiligheten ble pågrepet. Tirsdag ble de varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett tirsdag etter å ha blitt siktet for forsettlig drap eller medvirkning til dette. Mennene var først siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsene ble skjerpet etter at politiet mottok den foreløpige obduksjonsrapporten mandag.

