Katolsk bispevielse i Nidarosdomen i januar

Saken oppdateres.

Det er første gang siden reformasjonen at en katolsk biskop blir viet i Hellig Olavs kirke, ifølge nettstedet til Den katolske kirke.

Bodd i England i 30 år

Adresseavisen skrev tidligere i høst at ti år etter biskop Georg Müllers kontroversielle avgang, får Trondheim Stift ny biskop. Erik Varden (45) tar over ansvaret for den katolske kirken i Midt-Norge.

Varden er i dag abbed ved Mount Saint Bernard Abbey i England.

Han kommer fra Degernes i Østfold. Varden har en doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College i Cambridge. Han flyttet til Storbritannia for 30 år siden.

Flytter seremoni til Nidarosdomen

Ifølge økonom i Trondheim stift, Per Albert Vold, var innvielseseremonien planlagt i den nye katolske domkirken St. Olav i Trondheim.

- Vi forsto at dette ville bli problematisk, fordi kirken rett og slett er for liten til å ta imot alle som har lyst til å delta i biskop-elekt Vardens bispevielse, sier Vold til nettstedet.

Den nye domkirken i Trondheim rommer et sted mellom 450 og 500 personer. Nidarosdomen har plass til cirka 1200 personer.

- Gjester både fra inn- og utland har allerede meldt sin ankomst, selv før invitasjonene sendes ut, opplyser han.

I tillegg til de norske gjestene, er det invitert mange geistlige fra England, Tyskland – og resten av Europa.

Mottagelse i Erkebispegården

Etter at biskop-elekt Varden er viet til biskop, vil de gå i prosesjon tilbake til St. Olav domkirke. Der inntar den nyviede biskop sin trone og domkirke. Etter seremonien er det mottagelse for alle i Erkebispegården.

Biskop Bernt Eidsvig har vært vikarierende biskop i Trondheim mye lenger enn det som først var tiltenkt.

- I 2009 ble jeg bedt om å påta meg denne oppgaven «for noen måneder». Månedene er blitt til ti år, pluss noen måneder, sa han til Adresseavisen i begynnelsen av oktober i år.