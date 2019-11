Flere biler av veien

Kommunen krever betaling for tomta nå, selv om mangel på skoleplasser gjør at kjøperen ikke vet når de får lov til å bygge

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter søndag klokken 19.30 at en bil skal ha kjørt ut i Fjellseterveien på Byåsen i Trondheim. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet opplyser at det er gjort beslag av et førerkort, dette etter brudd på vegtrafikkloven paragraf tre. Denne loven sier at alle skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom.

- Forut for dette har vi fått noen meldinger fra publikum om at det kjøres uforsvarlig. Spor i snøen i veibanen tyder på at det har vært kjøring som ikke går inn under vegtrafikkloven paragraf tre, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag Bjørn Handegard.

På Frøya har det vært en utforkjøring på fylkesveg 716 og én bil havnet i grøfta. Operasjonsleder Svein Åkervik opplyser klokken 19.40 om at føreren, som var den eneste i bilen, virker uskadd.