Saken oppdateres.

Klokken 22.51 mandag kveld var en politipatrulje ute og kjørte da de så en bil med en kjenning av politiet - en mann i 20-årene. Han ble stoppet på Jakobsli i Trondheim.

Trøndelag politidistrikt meldte på Twitter natt til tirsdag at bilføreren mistenkes for ruskjøring. Ifølge operasjonsleder Trond Volden ble mannen tatt med for bevissikring. Førerkortet ble også beslaglagt.

- Han samtykket i beslag, men nektet straffskyld, sier Volden.