Omreisende tyver kan være observert i Trondheim

Saken oppdateres.

Torsdag kveld delte politiet i Trøndelag et bilde av to antatte gjerningspersoner som kobles opp mot flere tyveri den siste tiden. Samme dag ble de fanget av et overvåkningskamera ved Elkjøp i Verdal i forbindelse med et tyveri av en robotstøvsuger.

Var innom Elkjøp

Fredag like etter klokken 12.00 melder politiet i Trøndelag igjen om de to tyvene. De skal nå ha blitt observert i Trondheim, hvor de har forsøkt seg på tyveri i en butikk i sentrum, opplyser politiet på Twitter.

Politifaglig etterforskningsleder, Kristian Mørkved, ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet fikk melding om ny observasjon av det som som kan være mennene klokken 11.50. Politiet ble varslet av ansatte ved Elkjøp i Nordre gate i Trondheim.

- To menn som lignet ble forsøkt stoppet i butikken, men de forlot stedet før politiet ankom. Vi har ikke fått bekreftet at det er de to samme mennene som vi har omtalt tidligere, men har en mistanke om det, sier Mørkved, og opplyser at politiet nå leter etter dem i Trondheim.

Info om registreringsnummer

På Twitter informerer politiet at mennene kan ha brukt to ulike biler - en 2019-modell Fiat 500 med kjennemerke ZCN62W og en Audi A3 med kjennemerke JCG70J.

Har du informasjon vedrørende personene på bildet eller disse bilene? Da ønsker politiet tips på telefon 02800.