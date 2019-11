Etterlyser mulig vitne i drapssaken på Lademoen

Hvordan vite om man er deprimert? Er det straffbart å se porno? Hvordan vet jeg at jeg er homofil?

Saken oppdateres.

«Er dette deg eller kjenner du igjen vedkommende?» spør politiet i Trondheim som torsdag ettermiddag la ut et bilde hentet fra et overvåkningskamera ved boligblokkene på Thaulowkaia (mellom Solsiden og Portalen) natt til søndag 27. oktober.

Bildet viser en slank person iført hvite Adidas-sko, blå dongeribukse og mørk blå jakke med hette over en grå og svart skyggelue. Denne personen vil politiet snakke med.

Kan være viktig vitne

Ifølge Facebook-meldingen fra Trondheims-politiet, kan denne personen være et viktig vitne i etterforskningen av drapssaken på Lademoen i Trondheim, men «uten nødvendigvis å være klar over det selv», som det heter i meldingen.

Personen som nå etterlyses, skal ha gått langs Thaulowkaia ved Rosenborgbassenget på Solsiden klokken 03.58 og fortsatt videre ut av byen mot Innherredsveien.

Det er ikke langt unna leiligheten der 39 år gamle Cathrine Sand ble utsatt for grov vold om morgenen 27. oktober. Sand døde senere av skadene hun var påført. To menn i henholdsvis 30- og 40-årene, er siktet for forsettlig drap på kvinnen, eller medvirking til dette.

Sitter i varetekt

Mennene var først siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsene ble skjerpet etter at politiet mottok den foreløpige obduksjonsrapporten mandag. Mennene har sittet varetektsfengslet siden 30. oktober.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld.

En tredje mann i 30-årene ble pågrepet av politiet etter hendelsen, men han ble løslatt dagen etter pågripelsen.

Vil ha info

Det er i forbindelse med etterforskningen at politiet har kartlagt overvåkningskameraer i nærområdet til åstedet på Lademoen i Trondheim.

I en tidligere pressemelding, har politiet bedt publikum om å varsle dersom de har kamera politiet ikke vet om. Det gjelder også dashbord-kamera fra bil som har kjørt innenfor dette området 27. oktober 2019 i tidsperioden kl 08.00 – 12.00.

- Det må tas høyde for at det fortsatt er kameraer som politiet ikke har identifisert. Dersom det er noen som har, eller har kjennskap til overvåkningskameraer innenfor det innringede området på kartet, bes de ta kontakt med politiet, har politiet skrevet i en pressemelding 30. oktober.

Politiadvokat Hans Vang svarer i en sms til Adresseavisen at politiet ikke vil gi mer info om etterlysningen enn det de har skrevet i Facebook-posten torsdag ettermiddag.

