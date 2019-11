- Å være fattig er belastende. Det gjør deg veldig sårbar

Saken oppdateres.

Hun har hørt mange sterke historier om fattigdom det gjør vondt å høre på. Denne jula er ikke noe unntak.

- I ukevis blir vi bombardert med tilbud og annonser. Det sterke fokuset på gaver og mat, og at alle skal ha en vellykket julefeiring, skaper store forventninger. Da er det ekstra vanskelig å ha lite penger, sier Sundberg.

Ordet fattig assosieres ofte med en forestilling av mennesker som går rundt i hullete og skitne klær. - Den typen fattigdom opplever vi aldri i Norge. At folk er fattige vises ikke på utenpå, sier 44-åringen.

LES OGSÅ: Mathilde (26): - Det har nesten blitt litt humor å si det, at man liksom er «blakke» uka etter lønning

Møter mennesker som har det tøft

I omsorgsarbeidet i Frelsesarmeen i Trondheim med matutdeling og hjelp til klær og utstyr, møter hun mennesker som har det tøft.

- Mange av de som sliter med økonomien, kan virke optimistiske og sterke i møte oss, men under samtaler kommer det fram at inni seg er de motløse og synes tilværelsen er vanskelig.

Selv om de klarer seg fint en måned, vet de at neste måned er det like tøft igjen. Pengene strekker ikke til for husleie som stadig øker, høye strømutgifter og betaling av barnas fritidsaktiviteter. I en slik situasjon er det vanskelig å holde hodet over vannet, sier 44-åringen, som ser at fattigdommen preger tilværelsen.

LES OGSÅ: Barnefattigdommen fortsetter å øke

- Å være fattig er et evig jag etter å få endene til å møtes

-Å være fattig er et evig jag etter å få endene til å møtes. Man bruker masse energi på hvordan man skal få økonomien til å gå opp istedet for å leve, sier Sundberg.

Hun er fjerde generasjon som har hatt tilknytning til Frelsesarmeen. Både oldeforeldre, besteforeldre og foreldrene hennes på ulike tidspunkt i løpet av de siste 100 årene engasjert seg i Frelsesarmeens arbeid.

I Frelsesarmeens lokaler i Prinsens gate i Trondheim har det helt siden begynnelsen av november vært en jevn strøm av søkere til bidrag fra Adresseavisens juleinnsamling.

LES OGSÅ: Tøft å være forelder med dårlig råd i en rik by

Adresseavisens juleinnsamling i 105 år

Juleinnsamlingen har i samarbeid med byens menigheter i Den norske kirke, vært arrangert hvert år siden 1915. Siden 2003 har innsamlingen skjedd i samarbeid med Kirkens Bymisjon. For tre år siden ble samarbeidet utvidet med Frelsesarmeen.

Hver uke i november, fra tirsdag til torsdag mellom klokken 10 og 13, er det åpen kafe hvor det er mulig å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet til juleinnsamlingen.

Flere frivillige hos Frelsesarmeen deltar for å hjelpe de som fyller ut søknadsskjemaet. Enkelte dager bistår også diakoner fra menighetene i Den norske kirke.

Alle søkere må oppgi på skjemaet hvorfor de søker om økonomisk støtte fra juleinnsamlingen.

LES OGSÅ: Stadig flere fattige i Trondheim: Lanserer nye tiltak

Har passert 800 søkere

- Pågangen har som vanlig vært stor. Flere hundre har allerede fått hjelp med skjemaet. Vi har nå passert 800 søkere. I tillegg kommer søknader som er levert direkte til menighetskontorene, forteller Sundberg, og slår av en prat med Rashid Hirsi Aden fra Somalia.

Han får hjelp med utfylling av skjemaet av Zina Helei Hamdard fra Afghanistan, frivillig hos Frelsesarmeen.

- Søknadene kommer både fra enslige, pensjonister, barnefamilier, trygdede, asylsøkere eller studentpar med barn. Alle har til felles at de trenger litt ekstra støtte til jul. De som får innvilget søknaden, får et gavekort på mat på 1000 kroner. Gavekortet kan bare brukes i enkelte butikker, opplyser Sundberg, som forteller at for noen sitter det langt inne å be om en ekstra håndsrekning.

-De kvier seg for å søke fordi de tenker at det er sikkert noen som er fattigere enn meg som trenger pengene enda bedre, men ofte er de like fattige som de andre søkerne, sier Sundberg.

LES OGSÅ: Ny rekord i antall søkere til juleinnsamlingen i 2018

- Viktig å tenke på de som ikke har det like bra som andre

- At det i fjor var godt over 2000 søkere sier litt om behovet og hvor mange som trenger en ekstra hjelpende hånd før jul. Adresseavisen er glad for å videreføre en over 100-årig tradisjon. Det er viktig å tenke på de som ikke har det like bra som andre. Alle som gir et bidrag skal vite at de de bidrar til at noen får en litt bedre jul. Vi vet at de som får et gavekort setter stor pris på gaven, sier sjefredaktør Kirsti Husby.

Hun forteller at avisen gjennom sine samarbeidspartnere i Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon får mange positive tilbakemeldinger. - Adresseavisens juleinnsamling belyser utfordringene med fattigdommen. Innsamlingen er vårt lille bidrag til at flere skal få en bedre jul, sier Husby, som oppfordrer alle om å sette av litt av pengene man har tenkt å bruke på innkjøp til gaver og mat, til et bidrag til juleinnsamlingen.

LES OGSÅ: Gir penger fra «deleuke» i barnehagen til juleinnsamlingen





Søknadsfristen går ut 30. november

- Når er siste frist for å søke?

- Det er fortsatt god tid igjen til å søke. Søknadsfristen for juleinnsamlingen går ut 30. november. Alle som fyller ut søknadsskjemaet og leverer det innen fristens utløp , blir med i vurderingen, sier lederen for omsorgsavdelingen.

Søknadsskjemaet til Adresseavisens juleinnsamling deles ut ved menighetskontorene og hos Frelsesarmeen.

Når søknadsfristen er gått ut og alle søknadene er gjennomgått, er det Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon som tar seg av bruken av de innsamlede midlene fra juleinnsamlingen og tildelingen av gavekort.

- Hjelpen fra juleinnsamlingen er en gave, ikke en rettighet, understreker Sundberg.

I fjor kom det inn et rekordstort antall søkere. Av 2350 søkere fikk 560 avslag.

Det ble samlet inn nærmer 1,850 millioner kroner.





LES OGSÅ: Russegruppe på Melhus videregående skole gir dugnadspenger til juleinnsamlingen

- Masse takknemlighet

- 1000 kroner er mye penger. Vi ser at det hjelper. Flere er flinke til å handle smart og få gavekortet til å vare lenge. Det er masse takknemlighet blant de som får gavekortene. Mange kommer tilbake ens ærend for å takke for det de fikk, sier 44-åringen.

LES OGSÅ: Har bare råd å gi julegaver til barna for 40 kroner til sammen

LES OGSÅ: «Reidar» vet ikke hvor han skal feire julaften i år

LES OGSÅ: Trofaste sanitetskvinner gir årlig titusener til juleinnsamlingen