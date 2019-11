Kvinne påkjørt av bil og kastet framover

Saken oppdateres.

Klokken 19.30 fikk politiet melding om en påkjørsel ved Gløshaugen i Trondheim.

- Hun sa at hun var blitt påkjørt en halvtime i forveien. Kvinnen mener selv at det går bra, men hun er i sjokk, sier operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt.

Politiet var onsdag kveld på stedet for å ta avhør av kvinnen. En ambulanse ble også sendt til stedet.

Påkjørselen skjedde utenfor idrettsbygget i Kristian Fredriks gate.

- En personbil traff henne slik at hun ble kastet framover. Bilen stanset og sjåføren spurte om det gikk bra. Hun svarte at det gikk fint, men i ettertid har hun følt behov for å melde ifra, noe som er helt riktig å gjøre. Det ville det også vært av bilisten.

Hangaas sier at politiet ønsker å komme i kontakt med sjåføren og eventuelle vitner. Politiet kan kontaktes på telefon 02 800

