Mann ranet på åpen gate i Trondheim - fire unge menn på frifot

Saken oppdateres.

En mann i 40-årene skal være ranet av fire gjerningsmenn i nærheten av Torget i Trondheim kveld. Ranet skal ha skjedd utendørs cirka klokka 21.30, opplyser operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.

- Det er ingen av gjerningspersonene som er tatt hånd om. De er ikke pågrepet, understreker hun.

- Utsatt for vold

Mannen som ble ranet er tatt med til Krimvakta ved Sentrum politistasjon for å gjennomføre avhør.

- Den fornærmede ble utsatt for vold og trusler, sier politifaglig etterforskningsleder Kristian Mørkved ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt.

- Han blir fulgt opp med tanke på om han ønsker helsetilsyn. Det foreligger ingen opplysninger om at han er alvorlig skadd. Men han er naturlig nok preget av hendelsen, sier han.

Tilfeldig offer

Mannen ga fra seg penger til de fire mennene som skal ha ranet ham.

- Det er ikke snakk om en stor sum, men jeg vil ikke gå innpå nøyaktig pengebeløp, sier han. Mørkved ønsker heller ikke å si noe om det var kontanter eller om mannen ble truet til å ta ut penger fra minibank.

Mørkved opplyser at fornærmede har beskrevet de fire gjerningspersonene som fire ungdommer i alderen 15 til 18 år. Det er snakk om gutter som ikke skal ha noen kjennskap til offeret.

- Det virker som han var et tilfeldig offer, slik det fremstår nå, sier Mørkved like over midnatt.

Ber publikum om hjelp

Politiet satte igang søk etter gjerningspersonene, og det er også kartlagt hvor det finnes overvåkningsvideoer.

- Det er tidligst torsdag morgen vi får tilgang på disse videoene. Det er i området Torget og i retning Gamle bybro som er interessant, sier Mørkved.

Dersom du sitter med observasjoner eller tips, ber politiet deg om å ta kontakt. De understreker at det kan være observasjoner i forkant og etterkant av tidspunktet 21.30 som er interessante.

- Vi har ingen konkret mistenkte i saken per nå.

Ta kontakt med politiet på 02800 dersom du har tips eller observasjoner i saken.

