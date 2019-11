Dropper Black Friday-tilbud. Gir istedet ti prosent av fredagens omsetning til Adresseavisens juleinnsamling

To søstre bak gründerbedrift som viser at bærekraft er lønnsomt

Butikkvinduene til Heimdal Mote, Rusle, Heimdal Optik og Spardame har også Black Friday- plakater, men de skiller seg fra andre salgsplakater om den spesielle handledagen på et vesentlig punkt.

Bytter ut «Black» med «Give away»





Det står et stort kryss over ordet «Black», som er erstattet med «Give Away».

- Det er ingen hemmelighet at det er tøft å drive butikk utenom de store kjedene og butikksentrene. Det blir særlig merkbart på en dag som Black Friday, sier daglig leder Tore Gravdal hos Heimdal Mote.

Han forteller at han har hentet ideen om en annerledes bruk av Black Friday fra butikker et annet sted i landet.

- Fikk ideen fra Østlandet

-Jeg leste nylig om noen forretninger på Østlandet som hadde bestemt seg for å droppe Black Friday-tilbud for å gi en del av overskudd fra omsetningen til et godt formål. Jeg fikk umiddelbart lyst til å kopiere ideen.

Hvilket formål pengene skulle gå til, var et enkelt valg. Adresseavisens juleinnsamling er en god sak. Det er viktig å støtte de som ikke har så mye penger å feire jul med, sier Gravdal.

Juleinnsamling siden 1915

Adresseavisens juleinnsamling har samarbeid med byens menigheter i Den norske kirke, vært arrangert i over 100 år. Siden 2003 har innsamlingen skjedd i samarbeid med Kirkens Bymisjon. For tre år siden ble samarbeidet utvidet med Frelsesarmeen.

Alle som trenger litt ekstra støtte til jul, enten det er enslige, pensjonister, barnefamilier, trygdede, asylsøkere eller studentpar med barn kan søke. De som får innvilget søknaden, får et gavekort på mat på 1000 kroner.

I fjor ble det satt rekord i antall søkere med 2350. Av disse fikk 560 avslag.

Det ble samlet inn nærmer 1,850 millioner kroner.

La ut Black Friday-tekst på butikkens Facebookside

Sist søndag la han ut følgende tekst på butikkens Facebookside: «Hos oss blir det ingen Black Friday, istedet gir vi 10 % av omsetningen til Adresseavisens juleinnsamling, og oppfordrer flere butikker til å gjøre det samme».

Samme oppfordring ligger på Facebooksiden til Heimdal i sentrum, en en sammenslutning av 70 butikker i området.

Så langt har tre andre butikker varslet at de skal gjør det samme.

Overstrømmende respons hos kundene

Om reponsen har vært laber hos andre Heimdalsbutikker, har reaksjonen hos kundene vært overstrømmende.

Fram til fredag formiddag hadde 280 kunder hos Heimdal Mote trykket «like», og 85 på Facebooksiden til Rusle og 82 hos Spardame.

«Slik svarer en kvalitetsbutikk på forbrukersamfunnets jag»

I kommentarfeltet får butikkene ros for initiativet:

«Veldig bra ja.tenker på folk som har lite å rutte med nå til jul.», «Slik svarer en kvalitetsbutikk på forbrukersamfunnets jag», «Meget foruftig», «Konge!», «Oppfordrer alle andre butikker på Heimdal til å gjøre det samme! Bra Heimdal Mote!», «Helt knall!» , «Toppers!» , «Så flott» er noen av de begeistrede kommentarene.

-Jeg håpe at kundene gjør mer enn å bare rose initiativet og virkelig kommer innom butikken for en handel. Da blir det også mer penger til juleinnsamlingen, sier Gravdal.

- Viktig å støtte en god sak

I skobutikken Rusle tar daglig leder Åsta Øyen en liten test på hvor plakatene om «Give Away Friday» skal henge.

- Vi har prøvd «Black Friday» en gang. Det funker ikke. Kundene drar heller til kjøpesentrene. Da har jeg heller mye mer sans for det vi gjør nå. Heimdal Mote har tatt et veldig flott initiativ. Jeg synes det er viktig å støtte en god sak slik at de som ikke har så mye kan få litt mer til jul. Det ville være fint om de som støtter en slik tanke kommer til oss på fredag, sier Øyen, som er glad for de mange positive kommentarene initiativet har fått.

Slik søker du

Søknadsskjemaet til Adresseavisens juleinnsamling deles ut ved menighetskontorene og hos Frelsesarmeen. Søknadsfristen for juleinnsamlingen går ut 30. november.

Slik gir du penger

Bidrag kan gis på bankkonto 4202 24 87412. Giroen merkes juleinnsamlingen og det navnet på giver som skal stå på giverlisten i avisen. Det er også mulig å skrive «Anonym» i giverfeltet.

Det er også mulig å gi på Vipps72606.