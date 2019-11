Ransoffer overfalt ved skole - ingen pågrepet ennå

109 nye, norske statsborgere i Trøndelag: Tenk heller: «Hva kan jeg gjøre for Norge?»

En mann i 40-årene ble ranet av fire ungdommer i nærheten av Torget i Trondheim onsdag kveld. Ranet skal ha skjedd utendørs cirka klokka 21.30.

- Det er fremdeles ingen som er pågrepet, sier krimvaktleder May Britt Enmo på Krimvakta ved Sentrum politistasjon torsdag formiddag.

- Vi er ute og innhenter video fra overvåkningskamera. Fornærmede har gitt oss ei rute og vi har gått den samme ruta for å forsikre oss om at vi har oversikt over alle kameraene, forklarer hun.

Overfalt ved skole

Krimvaktleder Frode Rasmussen forteller at de har dannet seg et bilde av hva som har skjedd basert på fornærmedes forklaring.

- Han hadde møtt de fire ungdommene tilfeldig i Midtbyen og kommet i dialog med dem. De hadde gått sammen til en bakgård eller bakgate i nærheten av Bybroen videregående skole. Der ble han overfalt og utsatt for vold og trusler. Selve ranet skjedde her, forklarer han i 15.30-tida.

Mannen som ble ranet ble avhørt sent onsdag kveld. Han skal tilbake for å fortsette avhøret senere torsdag ettermiddag.

Krimvaktleder Enmo understreker at de bruker en del ressurser på saken.

- Det er en alvorlig hendelse. Ranet er grovt, sier hun.

Tilfeldig offer

Mannen ga fra seg penger til de fire mennene som skal ha ranet ham.

Den fornærmede mannen har beskrevet de fire gjerningspersonene som fire ungdommer i alderen 15 til 18 år. Det er snakk om gutter som ikke hadde noen kjennskap til offeret fra før av.

- Vi har forhåpninger om at kameraene skal si oss noe om gjerningspersonene, sier Enmo.

Dersom du sitter med observasjoner eller tips, ber politiet deg om å ta kontakt. De understreker at det kan være observasjoner i forkant og etterkant av tidspunktet 21.30 som er interessante.

Ta kontakt med politiet på 02800 dersom du har tips eller observasjoner i saken.

